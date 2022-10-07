لقاء بين الوزير الأول وأعضاء لجنة الانتخابات

استقبل الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال، اليوم الجمعة أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات المستقيلة، بعد أيام من اتفاق سياسي بين الأحزاب تمخض عن جملة نقاط بينها تغيير تشكيلة لجنة الانتخابات.

وقال ولد بلال خلال اللقاء إن الدولة بحاجة إلى التجربة الواسعة لأعضاء هذه اللجنة في قابل الاستحقاقات المقبلة.

وقدم الشكر لأعضاء اللجنة على على ما وصفه “بحسن تسييرهم للانتخابات الماضية، بالرغم من الظرفية السياسية المعقدة التي أجريت فيها، والظروف المناخية آنذاك، إضافة إلى كثرة اللوائح المترشحة”.

بدوره شكر رئيس اللجنة محمد فال ولد بلال الحكومة على ما قال إنها “المواكبة الدائمة لأعمال اللجنة، في مختلف مراحل العمليات الانتخابية، مؤكدا أن تجربتهم ستكون تحت تصرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات القادمة”.

جرى اللقاء بحضور وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين، ومديرة ديوان الوزير الأول عيش فال فرجس، و مستشارة الوزير الأول للشؤون السياسية، هند بنت عينينا و مستشار الوزير الأول المكلف بالإعلام و الاتصال أحمد ولد السالك.