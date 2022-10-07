«تازيازت» تتبرع بمواد طبية وتؤكد تضامنها مع الشعب الموريتاني

أكدت شركة «تازيازت» اليوم الجمعة تضامنها مع الشعب الموريتاني “من خلال تبرعاتها الأخيرة من المواد الطبية والمساعدات الاستعجالية لسكان اكجوجت”، وفق بيان بعثته الشركة لصحراء ميديا.

وقالت الشركة في بيانها إنها سلمت خلال الأشهر الأخيرة، حاويتين تحتويان على 13,5 طنا من المواد والمستهلكات الطبية للبنى الطبية المستفيدة.

وتدخل هذه العملية في إطار شراكة بين تازيازت ووزارة الصحة الموريتانية والمنظمة غير الحكومية الأميركية مشروع CURE؛ وقد سمحت هذه الشراكة، منذ 2012، بتسليم 13 حاوية من المواد والمستهلكات الطبية في المراكز الصحية لعدة ولايات في البلد.

من جهة أخرى، سلمت السركة هدية استعجالية قيمتها 5,7 مليون أوقية جديدة (ما يعادل 150000 دولار أمريكي) لبلدية اكجوجت لمساعدة السكان ضحايا السيول الجارفة التي اجتاحت هذه المنطقة.

وأوضحت البيان أنه في 21 يوليو و 4 أكتوبر الماضيين، قامت تازيازت موريتانيا المحدودة ش.م بمنح حاويتين من المواد الطبية لولايتي داخلت نواذيبو وإينشيري.

ويرمي هذا المشروع الذي تصل كلفته إلى 24 مليون أوقية جديدة (ما يعادل 630000 دولار أمريكي) إلى تحسين الخدمة الطبية مع عناية خاصة لتخفيض نسبة الوفيات لدى الأمهات والأطفال.

ويسمح المشروع بتعزيز القدرات الطبية والصحية للبنى المستفيدة في مجال المعدات والتكويو الفني، خاصة حول التكفل بالأطفال عند الولادة. وهو يساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمجتمعات المحلية.

ومنذ بداية هذه الشراكة في 2012، تم نقل 13 حاوية طول كل واحدة منها 40 قدما وبقيمة متوسطة قدرها 15,2 مليون أوقية جديدة ( ما يعادل 400000 دولار أمريكي) إلى موريتانيا.

وقد سمحت هذه الحاويات منذ ذلك الوقت بتوزيع معدات ومستهلكات طبية في 41 بنية صحية موجودة في 8 ولايات من البلد. وسمح جزء متعلق بتعزيز قدرات العمال الطبيين بتكوين 70 قابلة من أجل التكفل بالمواليد الجدد فور ولادتهم.

وجرى مؤخرا توزيع هاتين الحاويتين الجديدتين من المواد الطبية القادمتين من الولايات المتحدة الأمريكية على منطقتي نواذيبو وإينشيري.

وتم رسميا تسليم الحاوية الأخيرة المخصصة للبنى الصحية في اكجوجت وبنشاب من طرف إبراهيم امبارك، رئيس تازيازت موريتانيا المحدودة ش.م، وأعضاء الفريق المكلف بالعلاقات المجتمعية للأمين العام لوزارة الصحة خلال حفل نظم يوم 4 أكتوبر في اكجوجت.

وفي الشق الصحي من استثماراتها المجتمعية، استثمرت تازيازت ما مجموعه 201 مليون أوقية جديدة (ما يعادل 5,3 مليون دولار أمريكي)، مؤكدة بذلك التزامها القوي بدعم صحة السكان في موريتانيا، وفق البيان.