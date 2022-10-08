موريتانيا تسجل 23 وفاة جراء الإصابة بالحمى النزيفية

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالحمى النزيفية، (الوادي المتصدع، و القرم الكونغو) بلغ 23 حالة وفاة حتى السابع من شهر أكتوبر الجاري.

وقالت الوزارة في منشور لها، إن عدد حالات الإصابة بالحمى النزيفية في موريتانيا، بلغ 41 حالة إصابة من بينها 2 حالة إصابة بحمى القرم الكونغو، و39 حالة إصابة بحمى الوادي المتصدع.

وأضافت الوزارة ليل الجمعة/السبت، أنها توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 173 فحصا للكشف عن الحميات الفيروسية النزيفية.