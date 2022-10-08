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وزير الاقتصاد: 48% من ميزانية 2023 وجهت للاستثمار

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
وزير الإقتصاد ـ أرشيف

قال  وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، أوسمان مامودو كان، إن نسبة 48% من ميزانية 2023 تم توجيهها للاستثمار.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للتعليق على نتائج اجتماع  مجلس الوزراء، “أن الدولة لديها القدرة على تنفيذ هذه الميزانية”.

و أشار إلى أنه في إطار الاستراتيجية الوطنية للنمو والرفاه المتسارع، قسمت ميزانية2023 إلى 40% للنمو الاقتصادي، و40% لتنمية رأس المال البشري، و20% للحكامة.

واعتبر أن هذه القسمة ستشكل دافعا لتنمية البلاد في المستقبل، مؤكدا أن هذه المشاريع تندرج في إطار تنفيذ تعهدات الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات

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