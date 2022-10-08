وزارة الإسكان تحذر من شراء قطع أرضية في القطاع 22 بتوجنين

حذرت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي في موريتانيا، المواطنين من شراء القطع الأرضية الواقعة في القطاع 22 في مقاطعة توجنين بولاية نواكشوط الشمالية، قيد الاستصلاح حاليا. وقالت الوزارة في منشور لها، إن “المصالح المختصة التابعة لها، حصلت على معلومات تفيد بقيام بعض الأشخاص بمغالطة المواطنيين عبر بيعهم قطعا أرضية تقع في القطاع 22 بتوجنين”.

وأضافت الوزارة أنه “ووفق تلك المعطيات، فإن الباعة المفترضين يوهمون مرتاديهم، بأنهم سيسلمونهم أوراق القطع الأرضية، عندما يحين توزيعها رسميا في تلك المنطقة”.

ودعت الوزارة المواطنين إلى “التوقف عن تعريض ممتلكاتهم للضياع، وأن عليهم التأكد من أن عهد بيع الاحتياط العقاري للدولة قد ولى، وعلى الجميع إدراك هذه الحقيقة قبل ضياع أموالهم، والتحجج بما يخالف القانون المعمول به” حسب الوزارة.