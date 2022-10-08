أمطار متوسطة إلى خفيفة في ست ولايات موريتانية

أفادت شبكة الاتصال الاداري بوزارة الداخلية واللامركزية اليوم السبت ، أن مقاييس المطر سجلت خلال الأربع والعشرين الماضية، تساقط كميات من الأمطار على مناطق متفرقة في عدة ولايات من البلاد، وذلك على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

النعمه ………………………. 02 مم

تارمنه 1 ………………………. 20 مم

الحوض الغربي:

اتويمرات ………………………. 35 مم

لعصابه:

اذراع …………………………………..22 مم

مقطع اسفيره ………………………. 15 مم

كيفه ………………………. 06 مم

دار النجات ………………………. 02 مم

احسي اياره ………………………. 40 مم

بلحراث 1 ………………………. 30 مم

كلير ………………………. 25 مم

القبره ………………………. 25 مم

فرع اللينه 1 ………………………. 25 مم

جب اهل محم ………………………. 17 مم

باركيول ………………………. 11 مم

بوسريويل ………………………. 30 مم

اولاد سيدي ………………………. 17 مم

كنكوصه ………………………. 02 مم

لبراكنه:

لمبغدد ………………………. 20 مم

بير اولاد ياره ………………………. 20 مم

بشامه ………………………. 19 مم

ادباي الحجاج ………………………. 15 مم

افوندو ………………………. 07 مم

امبيديعه ………………………. 06 مم

باكودين ………………………. 04 مم

امبان ………………………. 03 مم

لمريكعه ………………………. 34 مم

المدينه ………………………. 32 مم

النواره ………………………. 17 مم

هايرى امبار ………………………. 07 مم

الدار الخظره ………………………. 45 مم

روتي ………………………. 33 مم

مفتاح الخير ………………………. 30 مم

بونى جيري ………………………. 25 مم

صاراندوكو ………………………. 23 مم

دار العافيه ………………………. 20 مم

باودى ………………………. 20 مم

السعاده ………………………. 20 مم

حمد الله ………………………. 20 مم

ارويني الطالب محمد ………………………. 20 مم

الجديده ………………………. 15 مم

وابوندى ………………………. 15 مم

اتويجيري ………………………. 15 مم

كورل همه ………………………. 07 مم

دقفك ………………………. 05 مم

بوكى ………………………. 03 مم

الشكه ………………………. 40 مم

صاده ………………………. 20 مم

ابنيق ………………………. 20 مم

مال ………………………. 16 مم

اترارزة:

بلقربان ………………………. 46 مم

بير الفتح ………………………. 22 مم

بطلحايه ………………………. 05 مم

لكويسي ………………………. 05 مم

الميمون ………………………. 05 مم

كيدي ماغه:

سيلبابي ………………………. 04 مم

ارتمو ………………………. 04 مم

بؤته ………………………. 20 مم

امباله المركز ………………………. 20 مم

سلوقو ………………………. 11 مم

كمب انضاو ………………………. 04 مم

اجار ………………………. 67 مم

اكوينيت ………………………. 35 مم

اهل عالي الجديده ………………………. 20 مم

انخيله 1 ………………………. 17 مم

اهل ابريك ………………………. 10 مم

الطبال 4 ………………………. 02 مم

بكربه ………………………. 02 مم

اويد اجريد ………………………. 30 مم

بودجبايه ………………………. 25 مم

ول ينج ………………………. 24 مم

كرفافه ………………………. 16 مم