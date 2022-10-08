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بوركينافاسو.. تحديد موعد لتحضير الميثاق الانتقالي الجديد

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 46 دقيقة

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في بوركينا فاسو، الملازم ابراهيما اتراوري، عن تاريخ انعقاد الجلسات الوطنية، التي ستقر ميثاقا انتقاليا جديدا.
وجاء في بيان تلي ظهر اليوم على التلفزيون الرسمي، “قرر الملازم ابراهيما اتراوري، رئيس الحركة الوطنية للإصلاح والبناء رئيس الدولة، استدعاء الجلسات الوطنية في 14 و 15 اكتوبر”.

وكلف اتراوري الأمناء العامين للوزارات بمتابعة هذا القرار.
وكان اتراوري، الذي قاد نهاية سبتمبر المنصرم، انقلابا عسكريا على العقيد داميبا، تعهد بتسليم السلطة خلال أسابيع، إلى رئيس مدني أو عسكري تختاره القوى الحية في بوركينا فاسو، مؤكدا أنه سيعود إلى الجبهة، والأولوية بالنسبة له هي محاربة الإرهاب واستعادة الأمن.

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 46 دقيقة

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