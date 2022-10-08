أربعة قتلى في حادث سير على طريق نواكشوط – نواذيبو

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب شخص خامس بجروح، في حادث سير على الطريق الرابط بين العاصمة نواكشوط ومدينة نواذيبو شمالي موريتانيا.

الحادث الذي وقع عند الكلم 150 من نواكشوط، نتج عن تصادم سيارة صغيرة لنقل الأشخاص، مع شاحنة كبيرة لنقل البضائع، ما أدي لوفاة أربعد أشخاص على الفور.

وتطهر الاحصائيات التي كشفت عنها وزارة النقل مؤخرا أن نسبة 86% من حوادث السير في موريتانيا ترجع إلى العامل البشري، ونسبة 52 % من هذه النسبة تعود إلى السرعة المفرطة.

وكانت موريتانيا قد حينت قبل فترة، الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، التي تهدف إلى الحد من حوادث السير بنسبة 50 % في أفق 2024، كما فعلت قبل سنوات المجلس الأعلى للسلامة الطرقية، الذي يرأسه الوزير الأول.