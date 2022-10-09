موريتانيا توفد 3 وزراء لحضور اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين

أوفدت موريتانيا،وفدا يضم ثلاثة وزراء إلى إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الخريف لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين التي ستلتئم في الفترة ما بين 10 إلى 16 أكتوبر الجاري.
وضم الوفد وزراء الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية أوسمان مامودو كان، والمالية إسلمو محمد امبادي، ومحافظ البنك المركزي (رتبة وزير) محمد الأمين الذهبي، بالإضافة إلى وفد من الموظفين في هذه القطاعات.
ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية.
كما ستبحث هذه الاجتماعات قضايا رئيسة كالنمو الشامل، والكلفة البشرية لأزمة الغذاء والوقود، والاستثمار في التعليم، وتغير المناخ.
وستنعقد هذه الدورة في وقت يواجه فيه العالم تحديات تتعلق بجائحة كورونا، والحرب الدائرة في أوكرانيا، وأزمة الغذاء والطاقة العالمية.