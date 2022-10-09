موريتانيا توفد 3 وزراء لحضور اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين

ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية.

كما ستبحث هذه الاجتماعات قضايا رئيسة كالنمو الشامل، والكلفة البشرية لأزمة الغذاء والوقود، والاستثمار في التعليم، وتغير المناخ.

وستنعقد هذه الدورة في وقت يواجه فيه العالم تحديات تتعلق بجائحة كورونا، والحرب الدائرة في أوكرانيا، وأزمة الغذاء والطاقة العالمية.