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“العسومي” يشيد بجهود موريتانيا في تعزيز العمل العربي

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات

أشاد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، بجهود موريتانيا في تعزيز منظومة العمل العربي المشترك، والمساهمة بشكل فاعل في الدفاع عن قضايا الأمة ومقدراتها.

جاء ذلك خلال استقبال ” العسومي ” لنواب موريتانيا الجدد لدى البرلمان العربي، مؤكدا خلال اللقاء على “دور موريتانيا الرائد عربيا وإفريقيا في دعم جميع الجهود التي تعزز من آليات العمل المشترك” .

وتم اختيار النواب جيناب صمب كورك، ومحمد الامين سيد مولود، و محمد عبد الرحمن الصبار ، و اليخير سيد المختار، لتمثيل موريتانيا في البرلمان العربي.

وأشاد نواب موريتانيا الجدد لدى البرلمان العربي، بالطفرة التي حققها البرلمان العربي وجهوده المقدرة وسعيه الحثيث لخدمة مصالح الشعب العربي في مختلف المشاركات الإقليمية والدولية.  معتبرين أنه عزز من مكانة الدبلوماسية البرلمانية العربية في هذه المشاركات.

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات

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