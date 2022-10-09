غزواني يهنئ الموريتانيين بمناسبة ذكرى المولد النبوي

هنأالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الأحد في تغريدة له على حسابه في نويتر، الموريتانيين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال ولد الغزواني في تغريدته “أهنئكم مواطني الأعزاء بمناسبة هذه الذكرى العزيزة على قلب كل مسلم، ذكرى المولد النبوي الشريف، على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات”.

وتحتفل موريتانيا اليوم الأحد بعيد المولد النبوي الشريف، بعد أن أعلنت لجنة الأهلة في آخر اجتماع لها أن فاتح شهر ربيع الأول يوم الأربعاء (28 سبتمبر)، وعليه فإن عيد المولد النبوي الشريف للعام الجاري سيكون يوم الأحد الموافق للتاسع أكتوبر القادم.