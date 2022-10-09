مقاييس الأمطار في بعض الولايات خلال اليوم الأخير

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية و اللامركزية، اليوم الأحد، أن مقاييس المطر سجلت خلال الـــ 24 ساعة الماضية تساقط كميات من الأمطار على مناطقة متفرقة من موريتانيا وذلك على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

حاسي اتيله …………………………………. 40 مم

امات لعكاريش ……………………………. 24 مم

المقام …………………………………………. 16 مم

اعوينات الراجاط ……….…………………. 14 مم

النعمه ……………………………..…………. 13 مم

ام افنادش …………………………………. 05 مم

المبروك ………….…………………………. 05 مم

ابحيره …………………..……………………. 20 مم

شرم الشيخ ………………………..………. 15 مم

بوصطيله …………………………………. 10 مم

تمبدغه ………………………….…………. 07 مم

ديده قلي …………………………………. 03 مم

انواودار ………………………….…………. 15 مم

ولاته …………………………………………. 04 مم

عدل بكرو …………………………………. 01 مم

كوركول:

سنتشو ……………………………………. 15 مم

كيهيدي ……………………………………. 08 مم

ميت البير …………………..……………. 11 مم

اجخ …………………………………………. 10 مم

تجمع افدجار ……………………………. 09 مم

مونكل ……………………………….……. 05 مم

تولل …………………………….…………. 12 مم

مقامه ……………….……………………. 06 مم

والي ………………………………………. 06 مم

صانييى …………………………………. 04 مم

بتك اهل اليماني ……………………. 25 مم

المان ……………………………………. 25 مم

اندجادجبني كاندكا …………………. 20 مم

اندجادجبني الشرفه …….…………. 20 مم

الخلوه …………………………………. 20 مم

بتك اهل عالي ………..……………. 12 مم

كوب اهل جعفر ……………………. 10 مم

ادباي اهل اكلاي ..…………………. 08 مم

كانكي …………………………………. 30 مم

ول الرامي ……………………………. 25 مم

كرجومه ………………………………. 24 مم

ودجى …………………………………. 20 مم

مفتاح الخير …………………………. 19 مم

اجريكايه ……………………………. 15 مم

سيال اورومورو ……..……………. 04 مم

دجنكه ………………………………. 02 مم

كيدي ماغه:

الملكه ………………………………. 25 مم

كنكو ……………………..…………. 20 مم

اهل سكابه ………….……………. 06 مم

الشيه 2 ……………………………. 05 مم

الشيه 1 ……………………………. 03 مم

بوكي دجام ………………………. 03 مم