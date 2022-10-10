توقيع كتاب موريتاني في الدورة الـ43 من «موسم أصيلة»

أعلنت «مؤسسة منتدى أصيلة» بالمغرب، أن برنامج الدورة الخريفية من «موسم أصيلة الثقافي الدولي الثالث والأربعين»، يتضمن تنظيم حفل لتوقيع كتاب «شهود زمن… صداقات في دروب الصحافة»، للكاتب الموريتاني عبد الله ولد محمدي.

الكتاب الذي صدرت الطبعة الأولى منه في العاصمة اللبنانية بيروت، أغسطس الماضي، يبلغ عدد صفحاته حوالي 170 صفحة من الحجم المتوسط، ويقدم فيه الكاتب “مجموعة من الصحفيين الذين تقاطعت طرقهم وإياه خلال مسيرته في عالم الصحافة والإعلام التي بدأت ثمانينيات القرن الماضي”.

وسبق أن صدر للمؤلف عدة كتب، من بينها “تمبكتو وأخواتها.. أطلال مدن ملح ومخطوطات” (2009)، وكتاب “يوميات صحفي في أفريقيا” (2013)، ثم رواية “طيور النبع” (2017)، وكتاب “المغرب وأفريقيا.. رؤية ملك” (2020).

وتنطلق خلال نهاية الأسبوع الجاري، الدورة الثانية الخريفية من «موسم أصيلة الثقافي الدولي الثالث والأربعين»، تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس.

ويتضمن برنامج الدورة هذا العام، فعاليات ثقافية وفنية من دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى 7 ندوات في إطار «الدورة الـ36 لجامعة المعتمد بن عباد المفتوحة» وفقرات أخرى متنوعة، وسط حضور عربي وأفريقي ودولي ، يعرف مشاركة نحو 400 من الباحثين والمفكرين وأصحاب القرار النافذين والكتاب والإعلاميين.