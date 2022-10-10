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افريقيا

الصحة العالمية: أفريقيا الأعلى عالميا في معدلات الانتحار

صحراء ميديا+وكالات

صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 8 ساعات

أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان لها أن أفريقيا تعد القارة الأعلى عالمياً في معدلات الانتحار.

وقالت المنظمة إن معدل الانتحار في العالم هو 9 أشخاص من بين كل 100 ألف نسمة.

وأشارت إلى ارتفاع معدل الانتحار في أفريقيا إلى 11 شخصاً من بين كل 100 ألف نسمة، وهو أعلى من المتوسط ​​العالمي.

ولفتت إلى وجود طبيب نفسي واحد لكل 500 ألف شخص في أفريقيا، وهو ما يقل 100 مرة عن توصية المنظمة

ويعود ذلك جزئياً، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، إلى عدم كفاية الإجراءات لمعالجة ومنع عوامل الخطر، بما في ذلك حالات الصحة العقلية التي تؤثر حالياً على 116 مليون شخص، وهي زيادة من 53 مليوناً في عام 1990م.

وأطلقت الأمم المتحدة حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تهدف من خلالها الوصول إلى 10 ملايين شخص في جميعأنحاء المنطقة بهدف زيادة الوعي العام وحشد دعم الحكومات وصانعي السياسات بغرض زيادة التركيز والتمويل لبرامج الصحة النفسية، بما في ذلك جهود الوقاية من الانتحار.

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صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 8 ساعات

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