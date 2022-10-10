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أخبار

غزواني يبدأ زيارة عمل لمالابو

صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات

توجه الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الاثنين، إلى مالابو (غينياالاستوائية)، في إطار زيارة صداقة وعمل.

وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، إن ولد الغزواني يتوجه إلى مالابو في إطار زيارة صداقة وعمل، دون أن تعطي تفاصيل أكثر حول هذه الزيارة.

ويرافق ولد الغزواني في هذا السفر وفد يضم محمد سالم ولد مرزوك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج؛ إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مدير ديوان رئيس الجمهورية؛ محمد ولد مكحله، سفير بلادنا في مالابو؛ تال عصمان، مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية؛ الحسين ولد الناجي، مستشار برئاسة الجمهورية؛ الحسن ولد أحمد، المدير العام لتشريفات الدولة.

 

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صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات

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