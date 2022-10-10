أمطار متفاوتة على خمس ولايات (مقاييس)

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية و اللامركزية، اليوم الاثنين، أن مقاييس المطر سجلت خلال الـــ 24 ساعة الماضية تساقط كميات من الأمطار على مناطقة متفرقة من البلاد وذلك على النحو التالي:

الحوض الشرقي

اشبار………………………….36 مم

امرج…………………………37 مم

منت احميديت………….38 مم

دجيكني…………………….39 مم

اجمانيه………………………40 مم

بوصطيله……………………41 مم

ديده قلي……………………42 مم

المصكول لخظر………..43 مم

الملس………………………44 مم

السيفان 1………………..45 مم

امبري الدلاح…………….46 مم

اسكره………………………47 مم

عدل بكرو…………………48 مم

لكريص……………………49 مم

امبارات ارمه……………50 مم

الحوض الغربي

افلانيه…………………….51 مم

طلي لخظر…………….52 مم

امنيصيره الجديده…..05 مم

كوبني…………………….04 مم

تامشكط………………..05 مم

اطويل…………………..42 مم

بغداد…………………….12 مم

لعصابه

ببقج 2………………….25 مم

لعويسي………………05 مم

باركيول……………….02 مم

بومديد………………..02 مم

ابحير اهل امبصو….45 مم

بوسريويل……………25 مم

اودي افلان…………..25 مم

اولاد الامين………….20 مم

اولاد سيدي………….20 مم

اهل الجيلاني………..19 مم

كنكوصه……………….17 مم

اولاد حم………………17 مم

كلى بلى……………..07 مم

كوركول

كيهيدي……………….02 مم

مقطع لعريش………10 مم

مونكل…………………..06 مم

تجمع افدجار………….06 مم

اجخ……………………….06 مم

تبرس زمور

عين بنتيلي……………..05 مم