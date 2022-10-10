10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

في المقابل، قالت الوزارة إنها سجلت 10 حالات شفاء من الفيروس، دون تسجيل وفيات.

وتوصلت الوزارة لهذه النتائج بعد إجراء 718 فحصا، من بينها 718 فحصا سريعا، و 63 فحصا مخبريا.

وقالت الوزارة إن عدد الحالات النشطة من فيروس كورونا بلغت 108 حالات .

وسجلت موريتانيا حتى الآن 62920 إصابة من فيروس كورونا، من بينها 995 حالة وفاة على الأقل.