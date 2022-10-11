غزواني: زيارتي لمالابو “كانت ناجحة بكل المقاييس”

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إن زيارته لغينيا الاستوائية “كانت ناجحة بكل المقاييس”، وتم خلالها التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تؤطر التعاون في مختلف المجالات.

وأضاف ولد الغزواني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس غينيا الاستوائية، تيودورو أوبيانغ أنغيما مباسوغو، في مالابو، إن هذه الاتفاقيات ستمكن القطاعات الحكومية والفاعلين الخواص، من استثمار الفرص الواسعة والثمينة المتاحة للتعاون والشراكة الرابحة بين البلدين.

من جهته الرئيس الغيني قال خلال المؤتمر الصحفي، إن الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين تصب في مصلحة الجانبين، متحدثا عن أهمية تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البلدين.

وقدم الشكر للرئيس الموريتاني، على تلبية الدعوة والمشاركة كضيف شرف في الاحتفالات المخلدة للذكرى 54 لعيد الاستقلال الوطني لجمهورية غينيا الاستوائية.

وكانت موريتانيا وغينيا الاستوائية، اتفقتا، على إقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء بين نواكشوط ومالابو، ضمن ست اتفاقيات وقعها البلدان على هامش زيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى غينيا الاستوائية.

وكانت موريتانيا قد عينت العام الماضي سفيرًا لها في غينيا الاستوائية، حيث توجد جالية موريتانية معتبرة، تنشط في مجال التجارة، كما التقى وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك مؤخرًا نظيره الغيني الاستوائي عدة مرات في أنشطة دولية.

ووقع البلدان أيضًا مذكرة تفاهم ستفضي إلى إلغاء التأشيرة المتبادل بالنسبة لحاملي جواز السفر الدبلوماسي أو جواز سفر الخدمة، ومذكرة تفاهم أخرى حول التشاور الدبلوماسي.

وناقش الوفدان الموريتاني والغيني النظام الداخلي للجنة المشتركة العليا للتعاون بين البلدين، وآلية عملها من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.