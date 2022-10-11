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موريتانيا توقع عقد رخصة تنقيب وتقاسم إنتاج لحقل غاز “بير الله”

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

أعلنت شركة بريتيش بتروليوم، اليوم الثلاثاء، توقيع عقد التنقيب وتشارك الإنتاج لحقل “بير الله” الغازي  المكتشف في موريتانيا.

وقد وقع الممتد على مدى 30 شهرا، من طرف وزير البترول  والمعادن والطاقة الموريتاني، عبد السلام محمد صالح، و إميل إسماعيلوف النائب الأول لرئيس شركة بريتش بترليوم، المكلف بموريتانيا والسنغال.

وحضر توقيع العقد ممثل الشركة الموريتانية للمحروقات، التراد ولد عبد الباقي، وتود نيبروك، ممثلا عن شركة كوسموس إنيرجي.

وقالت شركة بريتش بتروليوم، إن هذه الرخصة تغطي منطقة كانت مدرجة ضمن رخصة تنقيب المنطقة C8، مشيرة إلى الأمرسيمكن جميع الأطراف  من مواصلة العمل على أنجح السبل التقنية والتجارية لهذا الحقل“:

وقال النائب لرئيس بريتش بتروليوم المكلف بموريتانيا والسنغال إيميل إسماعيلوف، إن حقلبير اللهيعتبر فرصة نمو في غاية الأهمية لشركة BP في موريتانيا.

وأضاف إسماعيلوف، أن خطوط التحول في مجال الطاقة في موريتانيا تتماشى بشكل وثيق مع استراتيجية شركة BP “مما يوفر فرص مهمة  لبناء شراكة طويلة الأمد لدعم التزام الدولة بتنويع الطاقة وخفض الكربون بما في ذلك تطوير موارد الغاز في البلد،

وتتولى شركة بريتش بيتروليوم العالمية تطوير حقل السلحفاة الكبير آحميم للغاز الطبيعي، المشترك بين موريتانيا والسنغال، وهوالحقل الذي تصل احتياطاته إلى 20 ترليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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