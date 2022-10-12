مستخدمو فيسبوك يفقدون متابعيهم

انتشر خلال الساعات القليلة الماضية مشكلة تقنية في حسابات معظم المشتركين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ولا يظهر من عدد المتابعين سوى 9 آلاف متابع فقط، في حين أن أصحاب هذه الحسابات يمتلكون عددا أكبر بكثير من هذا الرقم.

الأمر لم يقتصر على حسابات المشتركين، فقد فقد الرئيس التنفيذي ومالك شركة “ميتا”، مارك زوكربيرغ، أكثر من 119 مليون متابع على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي.

ويمتلك مارك زوكربيرج أكثر من 119 مليون متابع على المنصة، إلا أنه لا يظهر على ملفه الشخصي إلا حوالي 9 آلاف متابع فقط، بالتحديد 9974 متابع فقط، وهذا الأمر الغريب لم تفسره الشركة حتى هذه اللحظة.

ولم تفسر الشركة كذلك ما حدث للعدد الكبير من المتابعين، ويعتقد البعض أن يكون الأمر مجرد عطل تقني لا أكثر.

وكانت شركة “ميتا” المالكة لفيسبوك قد أعلنت الأسبوع الماضي أن نحو مليون من مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي، قد تعرضوا للاختراق، في حال قاموا بتنزيل واحد من بين مئات التطبيقات الخبيثة على هواتفهم الذكية.