موريتانيا توقع مذكرة تفاهم مع الإمارات في مجال مكافحة الإرهاب

وقع وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، أمس الأربعاء، مع نظيره الإماراتي سيف بن زايد آل نهيان، على مذكرة تفاهم للتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب.

وقال وزير الداخلية الإماراتي سيف بن زايد آل نهيان في تغريدة على حسابه في تويتر، إن هذا التعاون سيساهم في “نعزيز أمان واستقرار شعوب البلاد الصديقة”.

وقّعت في آيسنار أبوظبي2022 مذكرتي تفاهم للتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب، مع معالي محمد أحمد الأمين وزير الداخلية والأمن بجمهورية موريتانيا، ومعالي دانيال أسيلو أوكيتو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والأمن بجمهورية الكونغو الديمقراطية، لتعزيز أمان واستقرار شعوب البلاد الصديقة pic.twitter.com/HKGiLsevvx — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) October 12, 2022

ووقع الجانبان المذكرة على هامش الدورة السابعة للمعرض الدولي للأمن ودرء المخاطر “آيسنار أبوظبي 20220” الذي تشارك فيه موريتانيا.

وبحسب القائمين عليه، فإن معرض «آيسنار» الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة يعتبر باكورة من الجهود المتواصلة، لتعزيز العمل الدولي والتعاون ونشر أفضل الممارسات العالمية للارتقاء بجودة الحياة للمجتمعات وتعزيز أمنها وسلامتها واستقرارها، مؤكداً المضي قدماً في استضافة وتنظيم الأحداث الدولية المرموقة التي تعزز من سمعة الإمارات الطيبة برؤية قيادتها الحكيمة وقدرتها على إدارة وتنظيم أفضل الفعاليات.

ويستعرض «آيسنار أبوظبي» مجموعةً واسعة من التقنيات المتعلقة بالطب الشرعي الرقمي، ومكافحة البرمجيات الخبيثة والبريد العشوائي والفيروسات، والعوامل البشرية، والحوكمة، والامتثال، واستمرارية الأعمال، والاستجابة للحوادث، وإدارة الهوية والوصول، وأمن التطبيقات.

ويسلّط الضوء على مواضيع مختلفة، مثل أمن «إنترنت الأشياء» والأمن السحابي، وأمن الهواتف المحمولة، والإرهاب السيبراني والحماية من الحرب السيبرانية، وأمن الشبكات وأمن البيانات والخدمات الأمنية المُدارة «MSS» والتشفير. كما تناقش الجلسات مواضيع متنوعة، بما فيها أمن الحدود، والأمن السيبراني، ومكافحة أنظمة الطائرات من دون طيار، ومشاركة المعلومات الاستخباراتية، وحماية البنية التحتية، والمرونة وتكنولوجيا الهوية والتعاون بين الوكالات وغيرها.