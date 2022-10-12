فريق “ديلول” يحل في المرتبة الثالثة لمسابقة “هاكر لاب”

حل فريق “ديلول” الموريتاني، اليوم الأربعاء في المرتبة الثالثة في نهائي مسابقة “هاكر لاب 2022” للأمن السيبراني التي جرت انطلاقتها أمس بالعاصمة البنينية كوتونو تحت شعار: “مشاركة شباب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ضد التهديدات الإلكترونية”.

وأقيم الجزء الأول من المسابقة عبر الإنترنت طوال شهر أغسطس الماضي ومكّن من اختيار أفضل فريق من كل دولة عضو، لتتأهل فرق من أحد عشر دولة للتصفيات النهائية، من موريتانيا ومن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

وتهدف مسابقة “هاكر لاب 2022” وهي مسابقة إقليمية للأمن السيبراني، إلى تحديد المواهب ودعم الشباب في مجال التكنولوجيا، من أجل إنشاء قوة عاملة إلكترونية مستقرة في المنطقة.

وتأتي هذه المسابقة في إطار تعاون مشترك بين مفوضية الإيكواس و الاتحاد الأوروبي وفريق الاستجابة لحوادث أمن الكمبيوتر في بنين.