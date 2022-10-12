باريس.. حدث اقتصادي مغربي لإقامة علاقات اقتصادية جديدة بين إفريقيا وأوروبا

تحتضن العاصمة الفرنسية باريس، مـا بـين 23 و25 مايـو 2023 “اللقـاء المغـربي للاسـتثمار وريـادة الأعمال”، وهو الحدث الذي ينظم بشراكة مع الـوكالة المغربيـة لتنميـة الاسـتثمار والصادرات.

ويروم اللقاء إقامة علاقات اقتصادية جديدة بين إفريقيا وأوروبا، وتقديم المغرب كوجهة رئيسية للمستثمرين والشركات الأوروبية.

ويقول القائمون على اللقاء إنه ينظم في سياق مـا أكده العاهل المغربي الملك محمـد السـادس، في خطابـه الأخير بمناسبة “الذكرى 69 لثـورة الملـك والشعب”، عـلى أهميـة ومكانـة أكثر مـن خمسـة ملايـين مـن افـراد الجاليـة المغربيـة بالخـارج في الاقتصـاد المغربي، “ذلك أن الجالية، من خلال مسـاهماتها وحضورهـا وقيمهـا الوطنيـة وولائهـا للمؤسسـات، تعـد فاعـلا اقتصاديًا مهما و رئيسيًا”.

وأضاف المصدر ذاته أن اختيار باريس لإقامة هذا الحدث الاقتصادي جاء بالنظر إلى كونها نقطة تلاقي أوروبية رائدة في مجال المعارض الدولية.

‎وسيتيح للمسـتثمرين ورجـال الأعـمال وقـاد المشـاريع المنشـأة في أوروبـا مقابلـة مختلـف الجهـات العمومية وشـبه العمومية والخصوصية المهتمـة بالاسـتثمار وريـادة الأعـمال في المغـرب.

وأشار ذات المصدر إلى أن اللقاء سـيكون فرصـة لتقديـم جميـع خدمـات التيسـير والدعـم وإمكانية التمويـل، المخصصـة للمسـتثمرين وقـادة المشـاريع ومبدعـي الأعـمال، بهـدف إقامـة شراكات مثمـرة ومبدعـة ذات قيمـة محدثـة لمناصـب شـغل، كما سـتمكن مـن الترويج للفـرص التـي توفرهـا القطاعـات الإسـراتيجية عبر مناطـق المغـرب المختلفـة.

‎وسيشهد برنامـج اللقاء على مدى ثلاثـة أيام بحضور عارضـين مـن المنظـمات التـي تقـدم العـرض المغـربي: الـوزارات، والاتحـادات القطاعيـة، ومنظـمات التدريـب والتمويـل، وكبـار العمـلاء مـن القطاعـين العـام والخـاص، والجهـات، والمراكـز الجهوية للاسـتثمار، ومؤسـي الـشركات الناشـئة.

‎وسيشـهد أيضا برنامـج اجتماعـات على شـكل مؤتمـرات وموائـد مسـتديرة وشـهادات ومعلومـات وتبـادل حلقـات عمـل.

‎وأنشأ القائمون على اللقاء مجلسا علميـاً برئاسـة محمـد برادة، وزير الماليـة الأسبق يتكون مـن 18 شـخصية مـن مختلـف الخلفيـات، مغاربـة وأجانـب، عـى مسـتوى عـال قادمـين مـن عـالم الإدارة والأعـمال والبحـث، وذلك لضمان جودة المؤتمر.

‎ويقترح المجلس العلمي المحاور التي ستتم مناقشتها، ويحدد المتحدثين، وينسق سير المداخلات بسلاسة.

‎وقال القائمون على اللقاء إنه “محـاط أيضـاً بـشركاء مؤسسـيين مغاربـة وأوروبيـين من قبيل الاتحـاد العـام لمقـاولات المغـرب و بعـض نظرائهـم الأوروبيـين”.

كـما سـيتم دعـوة الـشركاء الإعلاميـين المتخصصـين في المغـرب وأوروبـا لدعـم هـذا الحـدث.

وأشار المنظمون إلى أنه من خـلال هـذا الحـدث الكبـير الجديـد، سـيقدم المغـرب، عـلى وجـه الخصـوص، طموحاتـه التـي مـن المرجـح أن تحسـن الوضـع التنافـسي للصناعـة الأوروبيـة وقدرتهـا عـى خلـق مناصـب شـغل وتعزيـز انفتاحهـا عـى الاقتصـادات والـشراكات الأجنبية.

ويطمح الحدث إلى أن تكون فعالياته “جزءاً من الرؤية الملكية الحديثة لتقديم إطار شراكة ديناميكي يعكس دعوة المغرب للانفتاح”.