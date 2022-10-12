كورونا .. 24 إصابة جديدة في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم الأربعاء، أنها سجلت 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربعوالعشرين الماضية.

في المقابل، قالت الوزارة إنها 3 حالات شفاء من الفيروس، دون تسجيل وفيات.

وتوصلت الوزارة لهذه النتائج بعد إجراء 1006 فحوصات، من بينها 942 فحصا سريعا، و 64 فحصا مخبريا.

وبلغت عدد الحالات النشطة من فيروس كورونا 156 حالة.

وسجلت موريتانيا منذ ظهور كورونا 995 وفاة على الأقل جراء فيروس كورونا، الذي سجلت منه أول حالة في البلاد مارس 2020.