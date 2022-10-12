تشاد.. تعيين كبزابو رئيساً للوزراء

عيَّن الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إيتنو، اليوم الأربعاء صالح كبزابو رئيساً للوزراء، خلفاً لألبيرت باهيميباداكيه الذي قدم أمس استقالته وحكومته تمهيداً لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

ويرأس صالح كبزابو (75 عاما) حزب الاتحاد الوطني من أجل التنمية والتجديد، وسبق أن تولى رئاسة الوزراء في عهدالرئيس السابق إدريس ديبي إتنو.

وحل كبزابو في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في 2016.

وكان شديد الانتقاد لوالد ديبي، الرئيس السابق إدريس ديبي، الذي تم اغتياله.

وعين نائب رئيس اللجنة المكلفة بالاشراف على الحوار الوطني، الذي تمخض عن تمديد الفترة الانتقالية لسنتين،واختيار ديبي الابن رئيسا للبلاد، والسماح له بالترشح للرئاسيات المزمع تنظيمها بعد انقضاء الفترة الانتقالية

و على كيبزابو الآن تشكيل حكومة وحدة وطنية، كما أعلن عن ذلك الجنرال ديبي يوم الإثنين خلال حفل تنصيبه.