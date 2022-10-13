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وزير الخارجية الموريتاني يجري مباحثات مع نظيرته الفرنسية

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أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوق، اليوم الخميس، مباحثات هاتفية مع نظيرته الفرنسية، كاترين كولونا. 

وقالت رئيسة الديبلومسية الفرنسية على حسابها على موقع تويتر، إنها ناقشت بعمق مع نظيرها الموريتاني التعاون الثنائي بين البلدين.

وعبرت الوزيرة خلال المباحثات عن “دعمها القوي للجهود الإقليمية من أجل استقرار منطقة الساحل الأفريقي”.

وتعيش منطقة الساحل منذ أكثر من عقد في دوامة من الإضطرابات الأمنية، فيما أجبر  النزاع المسلح  أكثر من 2.5 مليون شخص في المنطقة على الفرار من ديارهم، خلال العقد الماضي.

وكانت فرنسا قد عينت ألكسندر جارسيا سفيرا جديدا  لها في موريتانيا،  وقدم أوراقه للرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، في ال4 من أكتوبر الجاري.

وقال السفير الجديد في تصريحات سابقة إن العلاقات الثنائية بين فرنسا وموريتانيا وثيقة للغاية ومكثفة وذات جودة عالية.

وأضاف أن سيسعى خلال مهمته في موريتانيا إلى تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات من خلال متابعة وتطوير الشراكات مع السلطات الموريتانية والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني.

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 28 دقيقة

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