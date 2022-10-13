تعيينات في وزارتي التحول الرقمي والشؤون الاجتماعية

اتخذ مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه اليوم الخميس إجراءات خصوصية في وزارتي التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة ووزارة العمل الاجتماعي والطفل والأسرة.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة

ديوان الوزير

مكلف بمهمة: محمد ولد باتي ولد لمرابط، حاصل على الليصانص في الاقتصاد، عضو المجلس الوطني لسلطة تنظيم متعددة القطاعات

وزارة العمل الاجتماعي والطفل والاسرة

ديوان الوزير

مكلفين بمهام

-سيدي بكاي: أمين عام المجلس الجهوي بولاية كيدي ماغة سابقا

-أم كفه امنش، المديرة الجهوية للعمل الاجتماعي بولاية نواكشوط الغربية سابقا

المستشار الفني المكلف بالشؤون القانونية: مصطفي سيد احمد البح، حاصل على دكتوراه في القانون العام رئيس مصلحة بالمديرية العامة للتشريع سابقا

المستشارة الفنية المكلفة بالاتصال: زينب احمد طالب، حاصلة على شهادة الدراسات المعمقة المنسقة الجهوية للعمل الاجتماعي بولاية تيرس الزمور سابقا

المستشارة الفنية المكلفة بالنوع: أم كلثوم حامدينو، حاصلة على شهاد الدراسات العليا المعمقة في التنمية والمرأة

الإدارة المركزية

مديرية العمل الاجتماعي والتضامن الاجتماعي

المدير: محمد ولد بده، المستشار المكلف بالنوع سابقا

المديرة المساعدة: أمباركه عبد الجليل، المديرة المساعدة للمدرسة الوطنية للعمل الاجتماعي سابقا

مديرية الطفل

المديرة المساعدة: زينب سيدي سالم، رئيسة مصلحة سياسة الطفل سابقا

المؤسسات العمومية

المدرسة الوطنية للعمل الاجتماعي

المديرة المساعدة: أم الفضلي كامارا، رئيسة قطاع الشؤون التربوية والأكاديمية سابقا.