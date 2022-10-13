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الرئيس الموريتاني يأمر بمراجعة معايير الزي المدرسي

صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 9 ساعات

أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ، اليوم الخميس تعليمات تتعلق بإنشاء لجنة لمراجعة معايير الزي المدرسي.
وحسب بيان مجلس الوزراء فإن التعليمات الرئاسية تركزت حول ملابس الأطفال، كما أشار إلى أهمية تعليم الأطفال قيم المواطنة بشكل يومي، وفق البيان.
وشدد الرئيس الموريتاني على إرساء قيم المواطنة من خلال النشيد الوطني وتحية العلم، الأمر الذي سيسمح بتعزيز اللحمة الاجتماعية بشكل مستمر، وفق تعبيره.
وفرضت موريتانيا خلال العام الدراسي المدرسة الجمهورية وبدأت في تطبيقها بإجبارية دراسة الأطفال في السنة الأولى، وشهدت الرئاسة قبل يومين تظاهرة معترضة على القرار.

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صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 9 ساعات

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