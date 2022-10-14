توقيع مذكرة مع ألمانيا لتعزيز التحول الرقمي بموريتانيا

وقعت وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ”، حول التحضير لتعاون بين الطرفين، يرمي إلى تعزيز التحول الرقمي في موريتانيا.

وتشمل المذكرة، التعاون بين الطرفين، ودعم التحول الرقمي وعصرنة الإدارة في موريتانيا، وتعزيز الشمول الرقمي، وترقية الابتكار، وتوطيد تنافسية الاقتصاد الموريتاني من خلال تقديم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، دعما فنيا لصالح وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة في إطار أداء مهامها.

وسيتم تقديم محفظة التعاون بين الطرفين، خلال المفاوضات المقرر انعقادها في الربع الثاني من السنة المقبلة بين حكومتي البلدين.

وبحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) فإن توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين يشكل استمرارا للمشاورات الحكومية التي أطلقتها موريتانيا وألمانيا في فبراير 2022، وأعربتا خلالها عن رغبتهما في تطوير تعاونهما وتعزيز نقاشاتهما لهذا الغرض.