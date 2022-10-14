موريتانيا.. أمطار متفاوتتة في خمس ولايات (مقاييس)

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية اليوم الجمعة، أن مقاييس المطر سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية،هطول أمطار في خمس ولايات.

وجاءت المقاييس كالآتي:

الحوض الغربي

كوكي الزمال……………………………………….30 مم

عرفات………………………………………………25 مم

مدبوكو……………………………………………..05 مم

لعصابه :

احسي ادهن……………………………………..25 مم

تناهه……………………………………………….12 مم

السنهوري…………………………………………40 مم

باركيول لخظر……………………………………..38 مم

اتويشيط 1………………………………………..25 مم

باركيول…………………………………………….20 مم

ديسكي 1………………………………………..19 مم

جب اهل محم…………………………………..14 مم

لعويسي………………………………………….05 مم

كوركول:

كيهيدي…………………………………………. 75 مم

سنتشو بوماك ………………………………… 55 مم

لحرش ………………………………………….. 50 مم

بدامي …………………………………………. 30 مم

امبود …………………………………………… 30 مم

بعسله …………………………………………. 30 مم

بتك اهل اليماني ……………………………… 23 مم

بتك اهل عالي ………………………………… 20 مم

اندجادجبني الشرفه ………………………….. 10 مم

المان ……………………………………………. 10 مم

اندجادجبني كاندكا …………………………….. 07 مم

لمسيكم ……………………………………….. 06 مم

تبيت ……………………………………………. 35 مم

تجمع افدجار …………………………………… 21 مم

اجخ ……………………………………………… 15 مم

مونكل …………………………………………… 13 مم

رومانو ……………………………………………. 13 مم

ازكيلم …………………………………………… 10 مم

لكصيبه ………………………………………….. 42 مم

الطلحايه ………………………………………… 33 مم

ودجى …………………………………………… 30 مم

سيال كابابى …………………………………… 28 مم

كرجومه ………………………………………… 25 مم

سيال اورومورو ………………………………… 21 مم

ادجنكه ………………………………………… 20 مم

العكريش ……………………………………… 17 مم

مفتاح الخير ………………………………….. 14 مم

كانكي ……………………………………….. 12 مم

اجريكايه …………………………………….. 10 مم

ول الرامي ………………………………….. 10 مم

بتشنكل ……………………………………. 08 مم

لبراكنة:

دجونابه …………………………………….. 30 مم

سورى مالي ………………………………. 35 مم

امبان ……………………………………….. 27 مم

دابي ……………………………………….. 27 مم

افوندو ………………………………………. 21 مم

الليوه ……………………………………….. 20 مم

مبيديعه ……………………………………. 10 مم

باكودين …………………………………….. 04 مم

انيابينه ……………………………………… 01 مم

اترارزة:

ابداه ……………………………………….. 11 مم

جدر المحكن ………………………………. 08 مم

روصو ……………………………………….. 07 مم

انتيكان ……………………………………… 08 مم

كيدي ماغة:

واعرت اهل لكحل ………………………….. 48 مم

ارتمو …………………………………………. 37 مم

تينل ادجبايه ………………………………… 35 مم

واعرت اهل احميميد ……………………….. 25 مم

سيلبابي …………………………………….. 24 مم

تاشوط ……………………………………….. 24 مم

ول امبني ادباي …………………………….. 06 مم

حاسي لعطش ……………………………… 05 مم

ول الرامي تادريصه …………………………. 43 مم

صانييى دجيرى …………………………….. 40 مم

دجاليبه ……………………………………… 34 مم

الطبال 4 …………………………………….. 30 مم

دجكي ……………………………………… 27 مم

انخيله 1 ……………………………………. 20 مم

بكوبه ………………………………………. 15 مم

اكوينيت ……………………………………. 15 مم

اهل الحسن ………………………………. 07 مم

اهل ابريك …………………………………. 04 مم

تقاده ………………………………………. 33 مم

متعيلك المدن …………………………….. 15 مم

ول ينج …………………………………….. 06 مم