الداخلية: مياه الأمطار تغمر بعض المدارس والساحات بكيهيدي

أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية، أن مياه الأمطار التي شهدتها مدينة كيهيدي عاصمة ولاية غورغول، خلال اليوم الأخير، تسببت في غمر بعض المدارس والطرق والساحات في المدينة.

وأضافت الوزارة في نشرتها اليومية، الخاصة برصد الأضرار الناجمة عن موسم الأمطار، إنها سجلت أيضا، سقود حائط لإحدى المدارس في مقاطعة لگصيبة بولاية غورغول.

وفي مقاطعة مكطع لحجار بولاية لبراكنة، قالت وزارة الداخلية، إنها رصدت سقوط العديد من الأعمدة الكهربائية في مركز جونابة الإداري التابع للمدينة.

وفي ولاية اترارزة، أشارت اللجنة إلى أنها سجلت ارتفاع منسوب النهر، في مركز لكصيبة الإداري بمقاطعة انتيكان ليصل إلى 5 أمتار ر45 سنتمترا