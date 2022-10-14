App Store
أخبار

الداخلية: مياه الأمطار تغمر بعض المدارس والساحات بكيهيدي

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات
كيهيدي : (صحراء ميديا)

أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية، أن مياه الأمطار التي شهدتها مدينة كيهيدي عاصمة ولاية غورغول، خلال اليوم الأخير، تسببت في غمر بعض المدارس والطرق والساحات في المدينة.

وأضافت الوزارة في نشرتها اليومية، الخاصة برصد الأضرار الناجمة عن موسم الأمطار، إنها سجلت أيضا، سقود حائط لإحدى المدارس في مقاطعة لگصيبة بولاية غورغول.

وفي مقاطعة مكطع لحجار بولاية لبراكنة، قالت وزارة الداخلية، إنها رصدت سقوط العديد من الأعمدة الكهربائية في مركز جونابة الإداري التابع للمدينة.

وفي ولاية اترارزة، أشارت اللجنة إلى أنها سجلت ارتفاع منسوب النهر، في مركز لكصيبة الإداري بمقاطعة انتيكان ليصل إلى 5 أمتار ر45 سنتمترا

 

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات

مقالات ذات صلة

موريتانيا.. قوافل تحمل مليون كتاب إلى مدارس الداخل

منذ 6 ساعات

الرئيس الموريتاني يتسلم التقرير السنوي لحقوق الإنسان

منذ 6 ساعات

عن 70 عاما و30 مؤلفًا.. وفاة العالم محمدي ولد المصطفى

منذ 11 ساعة

لتتبع وتدقيق أمواله.. ولد عبد العزيز يزور تركيا “سرًّا”

منذ 11 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى