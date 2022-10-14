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الرئيس الموريتاني يتسلم التقرير السنوي لحقوق الإنسان

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات

تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الجمعة، التقرير السنوي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا خلال عامي 2021 و 2022.

جاء ذلك خلال استقباله، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد بوحبيني.

وقال ولد بوحبيني، إن تقرير اللجنة خلال السنتين المذكورتين تركز أساسا على مواضيع العدالة والتغير المناخي، و جائحة كوفيد-19، والانتخابات في مجال حقوق الإنسان.

وعبر عن سعادته بالدعم الذي يقدمه الرئيس الموريتاني للجهود التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في سبيل ترقية وحماية حقوق الإنسان في البلد.

وأشار إلى أن هذا الدعم يشجع اللجنة على مواصلة جهودها لحماية وترقية حقوق الإنسان.

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات

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