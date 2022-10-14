موريتانيا.. قوافل تحمل مليون كتاب إلى مدارس الداخل

أطلقت وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، اليوم الجمعة، عدة قوافل محملة بمليون كتاب مدرسي، موجهة إلى جميع الولايات الداخلية الموريتانية، تم إعدادها من قبل المعهد التربوي الوطني.

وقال مدير المعهد الشيخ ولد أحمدو، إن “المعهد الذي يعتبر عمودا فقريا للوزارة بإشرافه على كافة الوسائل التعليمية، أطلق اليوم أكبر القوافل التي شهدتها البلاد منذ سنوات عديدة تحمل مليون كتاب، تنضاف للمخزون الموجود في الولايات”.

وأضاف في تصريح صحفي نقلته الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) أنه بعد أيام قليلة ستنطلق قوافل أخرى مكملة.

وأضاف أن هذه العملية تدخل في إطار جهود الحكومة، الهادفة إلى الاصلاح الشامل للمنظومة التربوية لمواكبة مستجدات العصر ومتطلبات العولمة، مبرزا أن قطاع التهذيب الوطني نفذ العديد من البرامج التي ستساهم في الرفع من مستوى الأداء التربوي والتحسين من المردودية التعليمية للتلاميذ.