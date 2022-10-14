العاهل المغربي يدعو لتفعيل ميثاق الاستثمار ومواجهة الجفاف

دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، إلى تفعيل ميثاق الاستثمار، الذي من شأنه أن يجعل اقتصاد المغرب جاذبا للمستثمرين.

وقال الملك في خطاب أمام أعضاء البرلمان في افتتاح السنة التشريعية الجديدة، إن “دخول الميثاق حيز التنفيذ يجب أن يترافق مع تعاون جميع القطاعات لرفع العراقيل أمام الاستثمارات وضمان تجويد الخدمات المقدمة”.

وأضاف أنه من أجل “تقوية ثقة المستثمرين في بلادنا، كوجهة للاستثمار المنتج، ندعو لتعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحل النزاعات في هذا المجال”، على حد تعبيره.

وشدد العاهل المغربي في خطابه أمام النواب على أهمية “تعبئة الجميع، والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بالقطاع الخاص”، معتبرا أنه “مصيري لتقدم البلاد”.

وأكد في السياق ذاته أن “الهدف الاستراتيجي، هو أن يأخذ القطاع الخاص، المكانة التي يستحقها، في مجال الاستثمار، كمحرك حقيقي للاقتصاد الوطني، والمقاولات المغربية، ومنظماتها الوطنية والجهوية والقطاعية، مدعوة لأن تشكل رافعة للاستثمار وريادة الأعمال”، حسب تعبيره.

وفي موضوع آخر، أشار الملك محمد السادس إلى أن المغرب يمر بمرحلة جفاف هي الأكثر حدة منذ 3 عقود.

وقال إن الدولة تولي أهمية كبيرة لحل مشكلة المياه، مشيرا إلى أنه تم بناء 50 سدا ويجري العمل على إنشاء 20 أخرى.

وأوضح الملك المغربي أن مشكلة المياه يجب أن تؤخذ بالجدية اللازمة وألا تكون موضوعا للمزايدات السياسية، وفق تعبيره.