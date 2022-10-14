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موريتانيا تشيد برعاية الجزائر لاتفاق الفصائل الفلسطينية
أشادت موريتانيا اليوم الجمعة، بتوقيع الفصائل الفلسطينية اتفاق مصالحة برعاية الجزائر واصفة إياه “بالنجاح التاريخي”.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية “إن موريتانيا تلقت بارتياح كبير التوقيع على اتفاق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية برعاية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”.
وهنأت الخارجية باسم الحكومة الموريتانية الجزائر على ماوصفته “بالنجاح التاريخي الذي تحقق بفضل الجهود الحثيثة التي بذلها الرئيس عبد المجيد تبّون من أجل تذليل كل الصعوبات التي تعترض سبيل لمّ الشمل الفلسطيني”.
كما هنأت الحكومة الموريتانية “الأطراف الفلسطينية على استجابتهم لنداء المصلحة الفلسطينية المشتركة، واعتماد لغة الحوار والتشاور لحل الخلافات، وتكريس مبدأ الشراكة السياسية بين مختلف القوى الوطنية الفلسطينية”، حسب تعبيرها.
وأكدت على أن “تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية هو السبيل الوحيد لبلوغ الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.