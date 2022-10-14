موريتانيا تشيد برعاية الجزائر لاتفاق الفصائل الفلسطينية

وهنأت الخارجية باسم الحكومة الموريتانية الجزائر على ماوصفته “بالنجاح التاريخي الذي تحقق بفضل الجهود الحثيثة التي بذلها الرئيس عبد المجيد تبّون من أجل تذليل كل الصعوبات التي تعترض سبيل لمّ الشمل الفلسطيني”.

كما هنأت الحكومة الموريتانية “الأطراف الفلسطينية على استجابتهم لنداء المصلحة الفلسطينية المشتركة، واعتماد لغة الحوار والتشاور لحل الخلافات، وتكريس مبدأ الشراكة السياسية بين مختلف القوى الوطنية الفلسطينية”، حسب تعبيرها.

وأكدت على أن “تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية هو السبيل الوحيد لبلوغ الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.