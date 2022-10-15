بعد ابتلاع لسانه.. نجاة لاعب «سنيم» من الموت

شهدت مباراة “تفرغ زينه” و “سنيم كانصادو” أمس الجمعة حادثة مقلقة للجماهير الرياضية، بعد ابتلاع اللاعب موسى انغوم للسانه، وتدخل اللاعبون لإسعافه.

وكان اللاعب انغوم قد سقط مغشيا عليه أثناء الدقائق الأخيرة من المباراة، وتدخل الجهاز الطبي لنقله خارج الملعب.

ونقل انغوم الذي يلعب في صفوف نادي “اسنيم كانصادو” إلى أحد المستشفيات في العاصمة الموريتانية، وتمكن من استعادة صحته.

وواصل حكم اللقاء مجريات المباراة التي انتهت بفوز نادي “سنيم كانصادو” بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحقق 3 نقاط في افتتاح مباريات الدوري الموريتاني لكرة القدم.

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