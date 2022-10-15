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تسجيل تساقطات مطرية على عدة مناطق في موريتانيا

صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ثواني

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية اليوم السبت، أن مقاييس المطر سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تساقط كميات من الأمطار على عدة ولايات موريتانية.

وجاءت الكميات المسجلة على النحو التالي:

الحوض الغربي:

تاكوديت………………………………………08 مم

لعصابه:

دقفك……………………………………………17 مم

كيدي ماغه:

حمد الله ………………………….. 50 مم

اهل سالم ………………………….. 49 مم

واعرت اهل احميميد…………………….49 مم

كلينكمو ………………………….. 40 مم

اهل سيدي ول امبارك………………..35 مم

الخشبايه …………………………………30 مم

حاسي شكار………………………………..26 مم

دانكرمو………………………………………24 مم

واعرت اهل لكحل………………………24 مم

اهل جاتو ………………………………..20 مم

اهل صمب………………………………..17 مم

دجالا ………………………………………….14 مم

ارتمو…………………………………………..10 مم

ومبو…………………………………………..03 مم

سد الماء…………………………………….40 مم

بتنده…………………………………………..07 مم

كوراي………………………………………….05 مم

الشلخه الدخنه………………………….. 25 مم

ابير افرا………………………………………..15 مم

بدجبايه………………………………………..11 مم

بعنز …………………………………………..10 مم

دجيو …………………………………………..07 مم

اويد اجريد…………………………………..06 مم

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صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ثواني

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