بسبب الأمطار.. وفاة طفل غرقا وسقوط عشرات المنازل

أدت السيول التي خلفتها الأمطار في قرية «كمب توماني» التابعة لمقاطعة مقامه لوفاة طفل غرقا، وفق النشرة اليومية لوزارة الداخلية واللامركزية.

وأدت الأمطار التي شهدتها البلاد خلال اليومين الأخيرين لخسائر طالت بعض المدن والقرى، منها سقوط أعرشة في بلدية «بولحراث» وتلف ألواح للطاقة الشمسية تابعة للبئر الارتوازية ببلدية گلير بلعصابه.

وفي ولاية كوركول أدت الأمطار لسقوط منازل ونفوق 28 رأسا من الغنم، بينما بدأت عملية شفط المياه بمدينة كيهيدي على ثلاث مراحل بواسطة صهاريج تابعة للمكتب الوطني للصرف الصحي.

وفي مقاطعة انتيكان وصل منسوب مياه النهر إلى 5 م و45 سم، و عاين رئيس مركز لكصيبه 2 الإداري مستوى تأثير ارتفاع منسوب مياه النهر، وفق تقرير وزارة الداخلية.