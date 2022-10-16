بأوامر رئاسية.. طائرة تقل أسرة تعرضت لحادث سير بأطار

تدخل الجيش الموريتاني مساء السبت لإنقاذ أسرة مكونة من خمسة أفراد، بعد تعرضها لحادث سير على الطريق الرابط بين أطار وشوم.

وحسب بيان للجيش فإنه وفور التوصل بوضعية المصابين الحرجة، أعطى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني تعليماته بنقل الأسرة فورا إلى نواكشوط بغية التكفل الطبي العاجل بها.

وأقلت طائرة موفرة من طرف الأركان العامة للجيوش المصابين الخمسة من مدينة أطار باتجاه العاصمة، من أجل الخضوع للعلاج في المستشفى العسكري وبتكفل كامل من طرف الدولة.

وحسب بيان الجيش فإن الإجراءات اللازمة اتخذت على مستوى المستشفى العسكري للتكفل الكامل بالجرحى فور وصولهم وجهزت سيارات إسعاف لنقلهم من مطار نواكشوط.

وكانت السلطات الإدارية والعسكرية والأمنية والطبية في آدرار قد تكفلت بالجرحى على مستوى الولاية وواكبت وضعيتهم أولا بأول حتى مغادرتهم أطار صحبة طبيبين مرافقين.