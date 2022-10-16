موريتانيا تعزي تركيا في حادث انفجار منجم للتعدين

أعربت الخارجية الموريتانية عن تعازيها لتركيا بعد حادث انفجار منجم للتعدين ببلدة أماسرا بولاية بارتن شمالي البلاد، راح ضحيته العشرات من المواطنين الأتراك، ووصفت الحادث بالمأساوي.

وتقدمت الخارجية الموريتانية “بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى الجمهورية التركية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا، بمناسبة حادث الانفجار المأساوي”.

وارتفعت حصيلة ضحايا انفجار منجم للفحم إثر تسرب للغاز بولاية بارتن شمالي تركيا إلى 42 قتيلا، فيما أعلنت السلطات عن انتهاء عملية إنقاذ العالقين.

وقال رمضان تيغ، حاكم بلدة تابعة لمدينة أماسرا بولاية بارتين،: “ارتفع عدد ضحايا انفجار منجم الفحم في ولاية بارتن إلى 42 قتيلا”.

وأضاف المسؤول المحلي الذي كان موجودا في موقع الحادث أن “أعمال الإنقاذ انتهت”.

وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، قد صرح بأن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن تسرب غاز.