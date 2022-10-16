ولد الوقف: نعمل على تحويل لعصابه لقطب زراعي تنموي

قال وزير الزراعة، يحيى ولد أحمد الوقف إن الحكومة الموريتانية عازمة على أن تكون ولاية لعصابه قطبا زراعيا تنمويا، مشيرا إلى وجود خطة لمد الولاية بكافة الوسائل وتحفيز رجال أعمالها لتحقيق هذا الهدف.

وأكد ولد الوقف خلال اجتماع مع مزراعي لعصابه مساء أمس السبت أن هذا القطب ستكون نواته مقاطعة “كرو” نظرا للنتائج وللنهضة الزراعية الكبيرة التي حققها رجال أعمال هذه المقاطعة، حسب تعبيره.

وأشار إلى أنه سيتم تحويل مهندس زراعي إلى ولاية لعصابه وإلى مقاطعة “كرو” بالخصوص يتوفر على وسيلة نقل ومدعوم بفريق من المؤطرين، مع توفير 20 محراثا آليا للمزارعين في هذه المقاطعة ابتداء من الأسبوع المقبل، وتقديم دعم لكل مشروع زراعي منتج.

وقال إن قطاع الزراعة يشكل أولوية قصوى عند رئيس الجمهورية، نظرا لأهميته في تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلد، مشيرا إلى أن الظرفية اليوم لم تعد تسمح بالاعتماد على استيراد ما نحتاجه من الغذاء.

وأضاف أن القطاع سيسهر على تذليل كل العراقيل والمعوقات المرتبطة بالنشاط الزراعي لضمان نجاح هذه الحملة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وطرح المتدخلون جملة من المشاكل والعراقيل تتعلق بالنشاط الزراعي في الولاية، مطالبين بضرورة إيجاد حلول عملية لها، لضمان مشاركة فاعلة في إنجاح الحملة الزراعية 2022/2023.