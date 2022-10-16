مسؤولة رفيعة في الخارجية الأمريكية تصل موريتانيا

وصلت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند والوفد المرافق لها إلى موريتانيا زوال اليوم الخميس .

واستقبلت نولاند في مطار “أم التونسي” الدولي من طرف الأمينة العامة لوزارة الخارجية الموريتانية العالية بنت منكوس.

وستناقش المسؤولة الأمريكية رفيعة المستوى مجموعة واسعة من الأولويات السياسية والأمنية في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وموريتانيا.

وستلتقي نولاند مع المسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني وقادة الشباب الموريتاني، وفق السفارة الأمريكية في موريتانيا.

وفي أول تصريح لها قالت وكيلة الشؤون السياسية الأمريكية إنها مندهشة بالفعل بجمال وكرم ضيافة موريتانيا، وفق تعبيرها.

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