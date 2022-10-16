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أخبار

مسؤولة رفيعة في الخارجية الأمريكية تصل موريتانيا

صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

وصلت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند والوفد المرافق لها إلى موريتانيا زوال اليوم الخميس .
واستقبلت نولاند في مطار “أم التونسي” الدولي من طرف الأمينة العامة لوزارة الخارجية الموريتانية العالية بنت منكوس.
وستناقش المسؤولة الأمريكية رفيعة المستوى مجموعة واسعة من الأولويات السياسية والأمنية في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وموريتانيا.
وستلتقي نولاند مع المسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني وقادة الشباب الموريتاني، وفق السفارة الأمريكية في موريتانيا.
وفي أول تصريح لها قالت وكيلة الشؤون السياسية الأمريكية إنها مندهشة بالفعل بجمال وكرم ضيافة موريتانيا، وفق تعبيرها.

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صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

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