موريتانيا عضوا في المكتب المركزي لمبادرة «يوث كونكت آفريكا»

أعلن في العاصمة الرواندية، كيغالي، قبول ملف موريتانيا، لعضوية المكتب المركزي لمبادرة «يوث كونكت آفريكا» من ضمن 30 دولة إفريقية انضمت مجددا للمكتب.

وقالت وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، إن قبول ملف موريتانيا، جاء خلال مشاركتها في أعمال مؤتمر “يوث كونكت آفريكا”، الذي شاركت فيه بعثات شبابية وحكومية من جميع الدول الإفريقية.

ويعتبر مؤتمر «يوث كونكت آفريكا» مبادرة تهدف إلى دمج وتمكين الشباب من خلال ربطهم بالفرص الاقتصادية وتشجيعهم على الابتكار والاستفادة من التقنيات الجديدة.

وأضافت الوزارة أن الملف أعدته وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، حيث تمت الانطلاقة الفعلية ل«يوث كونكت موريتانيا» بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية خلال الأشهر الماضية.

وتابعت الوزارة أنها تعمل على الاستفادة من هذه التجربة «لتنسيق العمل الحكومي الموجه للشباب خاصة فيما يتعلق بالتمكين من خلال التكوين والتشغيل وتشجيع روح الابتكار».