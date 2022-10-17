موريتانيا.. وكيلة الخارجية الأمريكية تلتقي الوزير الأول

ناقش الوزير الأول الموريتاني، محمد ولد بلال مسعود، اليوم الاثنين، في العاصمة نواكشوط، مع وكيلة وزارة الشؤون الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية للشؤون السياسية، فيكتوريا نالاند، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

فيكتوريا التي تزور موريتانيا حاليا، في إطار زيارة لها لمنطقة الساحل، بحثت مع الوزير الأول مجالات التعاون فيما يتعلق بـ”حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالخصوص توطيد المدرسة الجمهورية، ودعم وتطوير الإنتاج الزراعي” وفق ما نلقت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

وفي سياق متصل التقت الوكيلة بوزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، وتباحثا علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. وأكد الجانبان “عزمهما على العمل معا لتوثيق روابط التعاون والرقي بها في مختلف المجالات خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الصديقين”. وكانت السفارة الأمريكية في نواكشوط قد أعلنت أمس أن وكيلة الخارجية ستناقش مجموعة واسعة من الأولويات السياسية والأمنية في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وموريتانيا. وستلتقي نولاند مع المسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني وقادة الشباب الموريتاني، وفق السفارة الأمريكية في موريتانيا. وفي أول تصريح لها قالت وكيلة الشؤون السياسية الأمريكية إنها مندهشة بالفعل بجمال وكرم ضيافة موريتانيا، وفق تعبيرها.