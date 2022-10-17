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موريتانيا.. وكيلة الخارجية الأمريكية تلتقي الوزير الأول

صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات

ناقش الوزير الأول الموريتاني، محمد ولد بلال مسعود، اليوم الاثنين، في العاصمة نواكشوط، مع وكيلة وزارة الشؤون الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية للشؤون السياسية، فيكتوريا نالاند، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

فيكتوريا التي تزور موريتانيا حاليا، في إطار زيارة لها لمنطقة الساحل، بحثت مع الوزير الأول مجالات التعاون فيما يتعلق بـ”حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالخصوص توطيد المدرسة الجمهورية، ودعم وتطوير الإنتاج الزراعي” وفق ما نلقت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

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صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات

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