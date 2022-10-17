مالي.. مقتل اثنين من قوات حفظ السلام بعد انفجار لغم أرضي

لقي عنصران من قوات حفظ السلام الأممية حتفهما بانفجار قنبلة على طريق سريع في شمال مالي، وفق ما أعلنت بعثة الأمم المتحدة على تويتر.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) في منشور إن “عنصرين من القبعات الزرقاء قتلا اليوم 17أكتوبر عندما اصطدمت مركبتهما بعبوة متفجرة أثناء دورية للبحث والكشف عن ألغام في تيساليت في منطقة كيدال”.

وأضافت بأن أربعة آخرين “أصيبوا بجروح خطيرة”.

وأفادت “مينوسما” أن عبوات ناسفة يدوية الصنع أودت بحياة 74 شخصا من عناصر حفظ السلام في مالي منذ بدأت مهمتها عام 2013.

وتعاني مالي منذ عقد من الزمن من اضطرابات أمنية شديدة، راح ضحيتها آلاف الأشخاص، فيما فر مئات الآلاف هربا من جحيم الحرب إلى خارج البلاد وداخلها.

ويلجأ المسحلون في مالي عادة لاستخدام الألغام والعبوات الناسفة يدوية الصنع التي تنفجر باللمس أو يمكن تفجيرها عن بعد.

وخلص تقرير لـ”مينوسما” إلى أن العبوات الناسفة يدوية الصنع والألغام أودت بحياة 103 أشخاص وأسفرت عن إصابة 297 بجروح في مالي العام الماضي.