جلسة عمل بين وزير الدفاع الموريتاني و نظيره الهندي

عقد وزير الدفاع الموريتاني حنن ولد سيدي اليوم الإثنين بالعاصمة الهندية نيودلهي، جلسة عمل مع نظيره الهندي راجناث سينغ.

وبحث الوزيران التعاون العسكري بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزه والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية).

وقال وزير الدفاع الهندي عبر موقع تويتر إن لقاءه مع وزير الدفاع الموريتاني كان ”مثمرا“، وفق تعبيره.

Had a fruitful meeting with Mauritania’s Minister of Defence Nationale (MDN), Mr Hanin Ould Sidi in Gandhinagar. pic.twitter.com/aYKfnXYDgO

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 17, 2022