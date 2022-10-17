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جلسة عمل بين وزير الدفاع الموريتاني و نظيره الهندي

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 45 ثانية

عقد وزير الدفاع الموريتاني حنن ولد سيدي اليوم الإثنين بالعاصمة الهندية نيودلهي، جلسة عمل مع نظيره الهندي راجناث سينغ.

وبحث الوزيران  التعاون العسكري بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزه والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية).

وقال وزير الدفاع الهندي عبر موقع تويتر إن لقاءه مع وزير الدفاع الموريتاني كان ”مثمرا“، وفق تعبيره. 

ويشارك وزير الدفاع الموريتاني حنن ولد سيدي في  منتدى حوار الدفاع الهندي الأفريقي المشترك، على هامش النسخة الثانية عشرة من معرض الدفاع DefExpo.

ومن المنتظر أن يحضر 13 وزير دفاع أفريقي المنتدى الذي ينظم في مدينة غانديناغار الهندية. 

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 46 ثانية

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