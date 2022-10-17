App Store
أخبارافريقيارياضة

تقديرا لأعماله الخيرية .. السنغالي ساديو ماني يتوج بجائزة ”سقراط“

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات

حصد نجم كرة القدم السنغالي ساديو ماني، مساء اليوم الاثنين،  جائزة «سقراطيس»  للملتزمين بالأعمال الخيرية، وذلك لدوره المجتمعي الفعال في بلاده وقارة أفريقيا والعالم.

وأصبح نجم نادي بايرن ميونيخ  أول لاعب كرة قدم يفوز بالجائزة  المخصصة للاعبين الذين يشتهرون بأعمالهم الخيرية، والتي تم إحداثها سنة 2022، وتقدم خلال حفل تسليم الكرة الذهبية.

واشتهر اللاعب السنغالي في الأعوام الأخيرة بجهوده الكبيرة لمساعدة أبناء موطنه على مواجهة الفقر، حيث ساهم ببناء مستشفى عام وتبرع بالأموال لدعم المدارس والعائلات في قرية بامبالي التي نشأ فيه.

كما تبرع النجم السنغالي  أيضا للجنة السنغال الوطنية لدعم جهودها في مواجهة جائحة كورونا.

وقال ماني عن أعماله الخيرية: “أشعر بالخجل من الحديث عن ذلك، أفعل هذا من أجل أبناء وطني لتتحسن أحوالهم المعيشية“.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات

مقالات ذات صلة

جلسة عمل بين وزير الدفاع الموريتاني و نظيره الهندي

منذ 8 ساعات

مالي.. مقتل اثنين من قوات حفظ السلام بعد انفجار لغم أرضي

منذ 9 ساعات

موريتانيا تطلق حملة لحماية المراعي من الحرائق

منذ 9 ساعات

موريتانيا.. أمطار في ثلاث ولايات (مقاييس)

منذ 9 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى