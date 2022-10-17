تقديرا لأعماله الخيرية .. السنغالي ساديو ماني يتوج بجائزة ”سقراط“

حصد نجم كرة القدم السنغالي ساديو ماني، مساء اليوم الاثنين، جائزة «سقراطيس» للملتزمين بالأعمال الخيرية، وذلك لدوره المجتمعي الفعال في بلاده وقارة أفريقيا والعالم.

وأصبح نجم نادي بايرن ميونيخ أول لاعب كرة قدم يفوز بالجائزة المخصصة للاعبين الذين يشتهرون بأعمالهم الخيرية، والتي تم إحداثها سنة 2022، وتقدم خلال حفل تسليم الكرة الذهبية.

واشتهر اللاعب السنغالي في الأعوام الأخيرة بجهوده الكبيرة لمساعدة أبناء موطنه على مواجهة الفقر، حيث ساهم ببناء مستشفى عام وتبرع بالأموال لدعم المدارس والعائلات في قرية بامبالي التي نشأ فيه.

كما تبرع النجم السنغالي أيضا للجنة السنغال الوطنية لدعم جهودها في مواجهة جائحة كورونا.

وقال ماني عن أعماله الخيرية: “أشعر بالخجل من الحديث عن ذلك، أفعل هذا من أجل أبناء وطني لتتحسن أحوالهم المعيشية“.