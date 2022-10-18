موريتانيا.. تسجيل 63 مخالفة في 51 صيدلية بـ4 ولايات

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، أن مفتشية الصيدلة التابعة لها، سجلت خلال شهر سبتمبر الماضي، 63 مخالفة في 51 منشأة صيدلية، في ولايات لبراكنه، وتكانت، ونواكشوط الشمالية، ونواكشوط الغربية.

وقالت الوزارة إن جولة المفتشية في الولايات المذكورة، شملت 211 منشأة صيدلية، من بينها 102 زيارة روتينية، و109 لسحب دواء Bronchalene من السوق.

وأضافت المفتشية في تقريرها، أنها سجلت 7 مخالفات متعلقة بوجود أدوية منتهية الصلاحية، مؤكدة سحبها وإغلاق المنشآت المعنية لمدة 3 أيام، كما سجلت 19 مخالفة متعلقة بعدم كتابة الأسعار أو زيادتها، وتم إغلاق المنشآت المعنية لمدة 3 أيام.

وأشارت إلى أن نتائج التفتيش، أسفرت أيضا عن تسجيل 22 مخالفة أخرى، متعلقة بغياب المسؤول الفني، مؤكدة أنها أغلقت هذه المنشآت الصيدلية إلى حين اكتتابها مسؤولا فنيا وتوقيع عقد عمل شرعي معه.

ومن بين المخالفات التي سجلتها المفتشية ـ بحسب ما ورد في التقرير ـ وجود مشاكل متعلقة بغياب أو عدم صلاحية الرخصة، وشملت هذه المخالفات 7 منشآت تم إغلاقها حتى تسوية وضعية الرخصة، كما أغلقت 5 منشآت صيدلية أخرى حتى تتم تسوية بعض المخالفات المتعلقة بعدم احترام المسافة القانونية بين الصيدليات.

ووجهت المفتشية إنذارا لمؤسسات أخرى، بسبب عدم احترام شروط التخزين (التبريد)، مطالبة إياها بتسوية الوضعية فورا، حسب ما ورد في التقرير.

وقال تقرر مفتشية الصيدلة، إن عدد المنشآت التي شملها التفتيش، بلغ 95، من بينها 44 منشأة لم تسجل عليها مخالفات، وتم تسجيل مخالفات بحق 51 منشأة. وأضاف التقرير أن المفتشية سجلت اختفاء 3 منشآت صيدلية، فيما كانت 4 أخرى مغلقة خلال مرور المفتشين التابعين لوزارة الصحة.