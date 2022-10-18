موريتانيا تدعو لتنشيط التعاون مع المغرب في مجال التنمية الحيوانية

دعا وزير التنمية الحيوانية في الحكومة الموريتانية، محمد ولد عبد الله ولد عثمان، إلى ضرورة تنشيط العلاقات الموريتانية المغربية في مجالات التنمية الحيوانية دعما لاقتصاد البلدين وتعزيزا للتنمية البشرية.

جاءت دعوة الوزير الموريتاني، خلال لقاء جمعه اليوم الثلاثاء، في العاصمة نواكشوط، مع سفير المملكة المغربية في موريتانيا، حميد شبار.

وحسب ما نشأشار الوزير خلال اللقاء إلى أهمية الرفع من الاستثمارات، مشددا في الوقت نفسه، على أهمية التعاون في نقل الخبرات والتجارب الناجحة، بحسب ما أفادت الوزارة في منشور لها.