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موريتانيا تدعو لتنشيط التعاون مع المغرب في مجال التنمية الحيوانية

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات

دعا وزير التنمية الحيوانية في الحكومة الموريتانية، محمد ولد عبد الله ولد عثمان، إلى ضرورة تنشيط العلاقات الموريتانية المغربية في مجالات التنمية الحيوانية دعما لاقتصاد البلدين وتعزيزا للتنمية البشرية.

جاءت دعوة الوزير الموريتاني، خلال لقاء جمعه اليوم الثلاثاء، في العاصمة نواكشوط، مع سفير المملكة المغربية في موريتانيا، حميد شبار.

وحسب ما نشأشار الوزير خلال اللقاء إلى أهمية الرفع من الاستثمارات، مشددا في الوقت نفسه، على أهمية التعاون في نقل الخبرات والتجارب الناجحة، بحسب ما أفادت الوزارة في منشور لها.

وخلال اللقاء قدم السفير المغربي دعوة رسمية للوزير الموريتاني لحضور المهرجان الدولي للدواجن، الذي سينظم في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري بالدار البيضاء، معتبرا أنه سيكون فرصة للتواصل مع الفاعلين في الميدان.

وكانت موريتانيا وقعت مع المغرب العام الجاري بروتوكول إطار للتعاون في مجال الصحة والإنتاج الحيواني.

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات

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