مباحثات لتعزيز التعاون العسكري بين موريتانيا والمغرب

بحث قائد أركان الجيش الجوي في موريتانيا اللواء حمادي اعلى مولود، مع مفتش القوات الملكية الجوية المغربية الفريق العابد بوحميد علوي، سبل و آلية تعزيز التعاون الثنائي بين الجيشين، خاصة المتعلق بالقوات الجوية.

جاء ذلك خلال زيارة عمل للملكة المغربية بدعوة من نظيره الفريق العابد بوحميد علوي، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين، بحسب ما نشر الجيش الموريتاني اليوم الثلاثاء.

وقال الجيش إن الزيارة استهلت بلقاء بين القائدين ناقشا خلاله سبل و آلية تعزيز التعاون الثنائي بين الجيشين، خاصة المتعلق بالقوات الجوية.

وتضمن برنامج الزيارة جولة في عدة مدارس عسكرية، لتكوين الطيارين و مهندسي الطيران والتقنيين.